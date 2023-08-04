ЮАР рассчитывает, что саммит БРИКС станет столь же успешным, как саммит Россия - Африка

Советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу подчеркнул, что "сейчас действительно время критических преобразований и борьбы за выживание"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ЮАР рассчитывает, что саммит БРИКС пройдет столь же успешно, как саммит Россия - Африка в Санкт-Петербурге. Об этом заявил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.

"Встреча БРИКС в ЮАР станет переломным моментом, прямо как саммит Россия - Африка. Он показал феноменальный успех. Так же успешна должна быть и встреча БРИКС", - указал он.

Советник президента ЮАР подчеркнул, что "сейчас действительно время критических преобразований и борьбы за выживание". "Мы, южноафриканцы, через огонь и воду прошли с Советским Союзом в Анголе и не проявим слабость", - добавил он.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно Россию на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров. Ранее в Санкт-Петербурге 27-28 июля прошел второй саммит Россия - Африка.