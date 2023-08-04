Зампред правящей партии Японии посетит Тайвань на следующей неделе

Таро Асо станет самым высокопоставленным представителем японского политического истеблишмента, посетившим остров с 1972 года

ТОКИО, 4 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии и бывший глава японского правительства Таро Асо на следующей неделе планирует посетить Тайвань. Об этом сообщила газета Mainichi.

Отмечается, что визит Асо запланирован на 7-9 августа. Подчеркивается, что он станет самым высокопоставленным представителем японского политического истеблишмента, посетившим Тайвань с 1972 года, когда Япония разорвала с ним дипломатические отношения. Ожидается, что поездка Асо неизбежно вызовет острую реакцию со стороны Пекина.

Напряженность в Тайваньском проливе серьезно обострилась после состоявшегося 2-3 августа 2022 года визита в Тайбэй занимавшей в то время пост спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. С августа того же года Народно-освободительная армия Китая регулярно направляет в район Тайваня свои корабли и самолеты. Вслед за Пелоси на острове побывали несколько делегаций американских законодателей и губернаторов. В Пекине подобные визиты считают провокациями, вмешательством во внутренние дела КНР и поддержкой тайваньских сепаратистов.

Крупнейший китайский остров Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, но в Пекине его считают неотъемлемой частью единой страны.