СМИ: Верховный суд Индии приостановил исполнение приговора по делу оппозиционера Ганди

По информации Press Trust of India, политик сможет в ближайшее время восстановить депутатские полномочия и получить право участвовать в выборах

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Верховный суд Индии согласился с апелляцией оппозиционера Рахула Ганди и приостановил исполнение его приговора по делу 2019 года о клевете. Об этом сообщило агентство Press Trust of India.

Верховный суд был последней инстанцией, в которой Ганди мог добиться остановки исполнения приговора. Решение суда означает, что политик сможет в ближайшее время восстановить депутатские полномочия и получить право участвовать в выборах. В партии Ганди, Индийском национальном конгрессе, приветствовали решение суда.

Ганди пытался добиться приостановки исполнения приговора в нижестоящих судах, но те последовательно отклоняли его ходатайства. Верховный суд в пятницу отметил, что хотя комментарий политика, из-за которого его осудили, был "бестактным" и политик, как публичное лицо, должен быть аккуратнее в высказываниях, вынесенный ему приговор был неоправданно жестким. "Судья не привел доводов для вынесения максимально возможного наказания. Исполнение приговора должно быть остановлено до окончания всех судебных разбирательств", - говорится в решении суда.

23 марта суд в Сурате приговорил Ганди к двум годам тюремного заключения. Его признали виновным по делу о диффамации из-за его высказываний о фамилии действующего премьер-министра Индии Нарендры Моди. Выступая на политическом митинге своих сторонников в Гуджарате в 2019 году, Ганди якобы задался вопросом, "почему все воры носят общую фамилию Моди", намекая на скандал, связанный с бежавшими на тот момент из страны бизнесменами Ниравом Моди и Лалитом Моди. Ганди при этом не выступал с прямыми обвинениями в адрес действующего премьера. Однако истцы утверждали, что своим заявлением он "оклеветал всех Моди".

52-летний Рахул Ганди - выходец из политического клана Неру - Ганди, управлявшего страной большую часть ее независимой истории. Он также является одним из лидеров партии "Индийский национальный конгресс" - старейшей политической силы в Индии. Рахул Ганди - сын Раджива Ганди (1944-1991), внук Индиры Ганди (1917-1984) и правнук Джавахарлала Неру (1889-1964).