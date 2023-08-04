В ЮАР заявили, что закон о неприкосновенности лидеров не смогут принять до саммита БРИКС

Саммит состоится 22-24 августа

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Законопроект о неприкосновенности лидеров не удастся принять в Южно-Африканской Республике до саммита БРИКС, намеченного на 22-24 августа. Об этом заявил ТАСС советник президента ЮАР по кибербезопасности Джозеф Пу.

"Нет, не получится до саммита. Работа над ним сейчас не ведется", - сказал он.

Советник пояснил, что конституция ЮАР позволяет как частным лицам, так и неправительственным организациям обращаться в суд с просьбой дать указание государству исполнить международный ордер на арест, выданный Международным уголовным судом. "Поэтому у нас и возникла такая проблема с приездом лидера России", - отметил он.

Ранее официальные лица ЮАР заявляли о том, что такой законопроект можно было бы принять, чтобы не иметь в будущем проблем с приездом глав государств в страну.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Саммит объединения пройдет в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа. Российский лидер Владимир Путин примет в нем участие по видеосвязи. Очно РФ на мероприятии будет представлять глава МИД Сергей Лавров.