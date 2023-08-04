В Молдавии объявили в розыск приднестровцев по обвинению в сепаратизме

Глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев отметил, что "ситуация в переговорном процессе продолжает находиться в состоянии ухудшения"

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Власти Молдавии уклоняются от переговоров по приднестровскому урегулированию и усиливают давление на Приднестровье, объявляя его граждан в розыск по обвинению в "заговоре против государственности" и "сепаратизме". Об этом заявил в пятницу глава МИД непризнанной республики Виталий Игнатьев, комментируя принятые парламентом Молдавии поправки в уголовный кодекс, предполагающие ужесточение наказания за такие преступления. Это вызвало обеспокоенность властей Приднестровья, которые обвинили Кишинев в подрыве переговорного процесса.

"К сожалению, те заявления молдавской стороны о том, что это не будет иметь последствий, не оправдались. Как мы и ожидали, есть негативные последствия. У нас есть информация о том, что людей [объявляют] в розыск. Это, конечно, создает большие проблемы для дальнейшей работы в рамках нашего диалога и в целом для любого жителя Приднестровья", - сказал Игнатьев в ходе прошедшей в Тирасполе встрече со спецпредставителем председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томасом Майер-Хартингом и главой миссии ОБСЕ в Молдавии Келли Кайдерлинг.

Он проинформировал собеседников, что "ситуация в переговорном процессе продолжает находиться в состоянии ухудшения", обострились нерешенные проблемы со штрафами за приднестровскую автостраховку на остальной территории Молдавии, а также с запретом Кишинева на доставку в Приднестровье комплектующих для медицинского оборудования республиканского госпиталя инвалидов Великой Отечественной войны.

"Переговорный процесс переживает кризис, который, на наш взгляд, связан с неисполнением ранее достигнутых соглашений. Это отбрасывает стороны назад. Но, к сожалению, это не просто потеря динамики в диалоге, но и проблемы, связанные с новыми ограничениями прав, свобод, возможностей для жителей Приднестровья", - отметил Игнатьев.

Переговоры по приднестровской проблематике, которые проходят в формате "пять плюс два" (Молдавия, Приднестровье, ОБСЕ, Россия, Украина и наблюдатели от США и ЕС), не проводятся уже несколько лет. Последняя встреча прошла в Братиславе в 2019 году, после чего переговоры были поставлены на паузу. Сначала это объяснялось политической нестабильностью в Молдавии, затем отношения между двумя берегами Днестра еще больше охладели после избрания президентом Молдавии Майи Санду, которая сделала ряд жестких заявлений в адрес Тирасполя и отказалась встречаться с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским.

Диалогу также не способствовали ситуация на Украине и политическая нестабильность в Кишиневе. Россия выступает за возобновление переговоров по приднестровскому урегулированию в формате "пять плюс два" и активизацию диалога между Кишиневом и Тирасполем для решения конкретных социально-экономических и гуманитарных вопросов, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.