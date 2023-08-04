Что известно о ситуации в Нигере после переворота

Отказ от применения силы. Что известно о ситуации в Нигере после переворота

Военное руководство Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) отказалось от использования силы в отношении Нигера, где в конце июля произошел государственный переворот. Делегация объединения, которая прибыла в Нигер, покинула страну не встретившись с руководством мятежников.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум призвал международное сообщество помочь восстановить конституционный строй и предупредил, что последствия переворота могут иметь разрушительные последствия за пределами страны.

ТАСС собрал главное о происходящем в Нигере после переворота.

Позиция ECOWAS

Делегация посредников ECOWAS во главе с бывшим президентом Нигерии генералом Абдусалами Абубакаром вылетела из нигерийской столицы Абуджи в Нигер с задержкой в день. В состав делегации наряду с Абубакаром вошли председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй и влиятельный религиозный лидер султан Сокото Мухаммад Абубакар III. Они должны были представить руководству мятежников требования ECOWAS.

На состоявшемся 30 июля экстренном саммите лидеры ECOWAS потребовали от захвативших власть в Нигере мятежников немедленно освободить и восстановить в должности президента Мохамеда Базума, вернуть в стране конституционный порядок. Государства ECOWAS дали нигерским военным неделю на выполнение этих требований. Сообщество пригрозило принять против мятежников меры и не исключило "использования силы".

Однако спустя несколько часов после прибытия представители ECOWAS покинули Нигер, не встретившись с главой мятежников генералом Абдурахманом Тчиани.

Позднее военное руководство ECOWAS сообщило, что отказалось от сценария с использованием силы против Нигера. Сообщество усилит санкционное давление, чтобы заставить мятежников освободить президента республики Мохамеда Базума. Решение о введении экономических и торговых санкций против Нигера было принято на саммите Экономического сообщества стран Западной Африки, который состоялся 30 июля в столице Нигерии Абудже. В частности, Нигерия прекратила поставки электроэнергии.

Мятежники ранее заявляли, что готовы ответить на "агрессию или попытку агрессии" со стороны ECOWAS.

Призывы к международному сообществу

Отстраненный от власти президент Нигера Мохамед Базум, который не появлялся на публике с 26 июля, обратился к США и мировому сообществу с просьбой помочь восстановить конституционный порядок в стране. Его статья опубликована в газете The Washington Post. Свергнутый президент предупредил, что последствия переворота в стране могут иметь разрушительные последствия далеко за ее пределами.

В Вашингтоне, комментируя ситуацию в Нигере, заявили, что выступают за дипломатию с целью урегулирования, а не за применение силы против мятежников. Такую позицию озвучил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Нигере остаются около 1 тыс. американских военных, которые занимались подготовкой армии Нигера. Они расквартированы на нескольких базах.

В Пентагоне не вносили каких-либо изменений в готовность своих сил в этой африканской стране. При этом американские военные продолжают сотрудничать с силами Нигера, которые не причастны к отстранению от власти президента страны Мохамеда Базума, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.

Решения мятежников

В Нигере отменен комендантский час, который был введен на территории республики после переворота.

Захватившие в Нигере власть мятежники денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих. Также центральный орган мятежников Национальный совет спасения родины объявил в четверг о прекращении полномочий послов республики во Франции, США, Нигерии и Того.

На территории Нигера прервано вещание программ Международного французского радио (RFI) и France 24. Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота, назвав произошедшее цензурой. Согласно заявлению группы, владеющий телеканалом и радиостанцией, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до "четверти населения" страны.

МИД Франции также опубликовал заявление, осудив приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере.