В Польше задержали гражданина Белоруссии по обвинению в шпионаже в пользу РФ

В МВД Польши заявили, что задержанный занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Гражданин Белоруссии задержан сотрудниками польской спецслужбы - Агентства внутренней безопасности (АВБ) - по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил министр внутренних дел и администрации Польши, координирующий работу спецслужб, Мариуш Каминьский.

"[АВБ] задержало еще одного, уже шестнадцатого, подозреваемого в сотрудничестве с российской шпионской сетью", - написал Каминьский на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его сведениям, гражданин Белоруссии Михаил А. занимался наблюдением за военными объектами и портами, а также вел пропагандистскую деятельность в пользу России.

По решению суда, задержанный помещен под стражу на три месяца. По польским законам, СМИ не могут называть фамилии задержанных до вынесения им приговора.