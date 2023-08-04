Xinhua: стремление Италии выйти из "Одного пояса - одного пути" вредит отношениям с КНР

Подписание документа о совместной деятельности за последние пять лет привело к увеличению товарооборота между двумя странами на 42%, отметил представитель МИД Китая

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Желание Италии выйти из инициативы "Один пояс - один путь" наносит ущерб взаимоотношениям с Китаем и создает разногласия между двумя странами. Об этом сообщило агентство Xinhua со ссылкой на представителя министерства иностранных дел, комментирующего стремление итальянских партнеров выйти из Меморандума о намерениях, подписанного в 2019 году с Пекином.

"Некоторые силы злонамеренно запустили шумиху и политизировали культурный и торговый обмен между Китаем и Италией в рамках инициативы "Один пояс - один путь", чтобы подорвать сотрудничество и посеять разногласия", - заявил представитель, добавив, что подобные действия идут вразрез с историческими тенденциями и не принесут пользы никому.

По его словам, подписание документа о совместной деятельности вызвало большой энтузиазм и создало потенциал для двустороннего сотрудничества, что за последние пять лет привело к увеличению товарооборота между двумя странами на 42%, который в 2022 году достиг почти $80 млрд. Обе стороны осуществляли совместные проекты по постройке круизных лайнеров и вели торговлю на рынках Африки, Латинской Америки и Ближнего Востока.

По данным МИД КНР, инициатива "Один пояс - один путь" привлекла почти $1 трлн инвестиций со всего мира и создала более 3 тыс. проектов и 420 тыс. рабочих мест.

Италия 30 июля объявила, что собирается выйти из Меморандума о намерениях, подписанного в рамках инициативы "Один пояс - один путь". Документ, вызвавший в процессе подготовки большую полемику в Италии и в целом в ЕС из-за опасений о возможности "колонизации" Китаем итальянской экономики, имеет исключительно коммерческий характер.

Инициативу "Один пояс - один путь" в 2013 году выдвинул председатель КНР Си Цзиньпин, она символически воссоздает древний Шелковый путь. Ее цель - выход Китая на рынки Центральной Азии, Ближнего Востока, Европы, Африки и других регионов, а также активизация международных торгово-инвестиционных проектов с участием большего числа стран и использование капитала заинтересованных государств. К инициативе уже присоединились более 150 стран и международных организаций.