Депутат Рады Дубинский, покидавший Украину во время военного положения, прибыл на допрос

Он ранее был исключен из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Александр Дубинский, в квартире которого в четверг проводился обыск в рамках проверки обстоятельств и законности его выезда за границу в период военного положения, прибыл на допрос в Госбюро расследований в Киеве. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Украинская правда".

По данным источника в правоохранительных органах, депутата, ранее исключенного из фракции пропрезидентской партии "Слуга народа", вызвали на допрос в рамках уголовного производства, которое расследуется по нескольким статьям Уголовного кодекса.

Правоохранительные органы проверяют обстоятельства, связанные с выездом Дубинского за границу в период военного положения. В частности, выясняется, каким образом депутат выполнял свои обязанности, находясь за границей, подписывал официальные документы и другие важные детали.

В четверг сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и Госбюро расследований провели обыск у Дубинского. Следствие утверждает, что депутат уехал за пределы государства под видом сопровождения своего отца на лечение в иностранное медучреждение. Кроме того, ведется расследование фактов подписания депутатом официальных документов во время его пребывания за пределами Украины, что может свидетельствовать об их подлоге.

Возбуждено уголовное дело по статье о служебном подлоге и несанкционированных действиях с информацией, обрабатываемой в автоматизированных системах, совершенных лицом, имеющим право доступа к ней, по предварительному сговору группой лиц. Наказание по этим статьям УК предусматривает до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.