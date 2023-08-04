ЕС назвал прекращение вещания французских каналов в Нигере нападением на свободу слова

Представитель Внешнеполитической службы Евросоюза Набила Массрали отметила, что эта мера также является посягательством на свободу самовыражения

БРЮССЕЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Внешнеполитическая служба ЕС, которую возглавляет Жозеп Боррель, назвала прекращение вещания в Нигере RFI и телеканала France 24 посягательством на свободу слова. Об этом заявила журналистам представитель службы Борреля Набила Массрали.

"ЕС считает неприемлемым приостановку вещания RFI и France 24 в Нигере. Эта мера - серьезное посягательство на право на информацию и свободу самовыражения", - сказала Массрали.

Ранее захватившие в Нигере власть мятежники приняли решение прервать вещание программ RFI и France 24. Сами СМИ обвинили в этом участников недавнего переворота, назвав произошедшее цензурой. Согласно заявлению группы, владеющей телеканалом и радиостанцией, аудитория RFI в Нигере в 2022 году составляла 1,9 млн человек (18% населения), а эфир France 24 смотрело до "четверти населения" страны. МИД Франции также опубликовал заявление, осудив приостановку вещания RFI и France 24.

Организаторы переворота также денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих. Центральный орган мятежников - Национальный совет спасения родины - объявил 3 августа о прекращении полномочий послов республики в Нигерии, США, Того и Франции.