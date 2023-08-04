В МИД ФРГ заявили об отсутствии сведений об участии "российских сил" в Нигере

Представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Себастьян Фишер отметил, что на фоне событий в африканской стране были зафиксированы случаи "пророссийской дезинформации"

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Германский МИД не располагает информацией о том, что РФ могла сыграть какую-либо роль в ходе событий в Нигере. Об этом заявил журналистам на брифинге представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Себастьян Фишер.

"У нас нет сведений о том, что российские силы сыграли роль в ходе путча", - сказал он. Одновременно с этим, по его утверждениям, на фоне этих событий были зафиксированы случаи "пророссийской дезинформации". В этом контексте он упомянул лишь "российские флаги", замеченные в столице Нигера, не приведя никаких подробностей.