Народное собрание Гагаузии не утвердило исполком автономии

Причиной такого решения стали ошибки ее главы Евгении Гуцул при формировании структуры комитета

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Народное собрание (парламент) Гагаузии не утвердило состав нового исполнительного комитета автономии, который представила ее глава Евгения Гуцул, чью кандидатуру не поддерживают молдавские власти.

"Депутаты не утвердили ни структуру будущего исполкома, ни его персональный состав. Причиной такого решения стали ошибки Гуцул при формировании структуры исполкома. В нее включили председателей районов, тогда как следовало включить администрацию районов. Что будет дальше, Народное собрание покажет - я не знаю, как будут голосовать депутаты. Но на сегодня все", - сказал по итогам заседания спикер Народного собрания Дмитрий Константинов.

Со своей стороны Гуцул на заседании парламента автономии призвала депутатов оставить политические амбиции и утвердить состав исполкома. "Мы должны оставить все свои политические амбиции в стороне и делать так, чтобы Гагаузия жила благополучно. <...> На нас очень сильно давит Кишинев. И сейчас то, что происходит здесь, им на руку. Просим поддержать нашу команду и дать возможность работать", - заявила она.

Заседание прошло на фоне протеста сторонников Гуцул, которые пикетировали здание Народного собрания с требованием утвердить исполком. Он прошел мирно, выставленные у здания кордоны полиции не вмешивались в действия его участников.

Весной в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Гуцул. После ее победы на выборах конфликт региона с центром обострился. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что выборы прошли с нарушениями, в Центризбиркоме Гагаузии прошли обыски, заведены уголовные дела о незаконном финансировании избирательной кампании и подкупе избирателей. Действия центральных властей вызвали возмущение общественности автономии - в Комрате прошел стихийный митинг, а депутаты Народного собрания единогласно поддержали на экстренном заседании решение ЦИК об избрании Гуцул. После этого выборы признала законными Апелляционная палата Комрата. 19 июля прошла инаугурация Гуцул, на которую отказалось приехать высшее руководство Молдавии, а 27 июля она представила состав исполкома автономии, который должен одобрить местный парламент. Первая попытка его утверждения была запланирована на 28 июля, однако этот вопрос был исключен из повестки заседания парламента. Как объяснил спикер Константинов, некоторые члены будущего правительства автономии не знают гагаузский язык, а потому не могут управлять автономией.

По закону Гагаузии, глава автономии вправе досрочно распустить Народное собирание, если депутаты не утвердят состав исполкома в течение 45 дней с момента внесения предложения о его утверждении или отклонят его дважды.