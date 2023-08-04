Ко дню ВВС Украины выпустили монету с изображением американских ЗРК Patriot

Это первый раз, когда на украинских памятных монетах появилось иностранное вооружение

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Национальный банк Украины выпустил ко дню ВВС страны новую памятную монету, на которой изображен зенитный ракетный комплекс Patriot американского производства. Сообщение о презентации монеты размещено на сайте Нацбанка.

Это первый раз, когда на украинских памятных монетах появляется иностранное вооружение. Все остальные выпуски были связаны либо с историей, культурой и наследием Украины, либо с памятными датами. Были также несколько выпусков с животными, растениями и знаками зодиака.

"По своим характеристикам монета идентична обычной оборотной монете номиналом 10 гривен образца 2018 года. Однако ее реверс тематический и содержит военную символику. На реверсе монеты изображена пусковая установка Patriot на фоне стилизованного радара, выявляющая цель, и надпись вверху по кругу: "ПВО - надежный щит Украины". Аверс монеты идентичен аверсу оборотной монеты номиналом 10 гривен образца 2018 года, на нем в центре в обрамлении древнерусского орнамента размещены номинал монеты, год чеканки и герб Украины", - поясняет Нацбанк.

В обращение поступит почти 10 млн. памятных монет, в наличный оборот их вводят с 4 августа. Монета изготовлена из сплава на основе цинка с никелевым покрытием, масса - 6,4 г, диаметр - 23,5 мм.

Украинские войска ПВО в этом году могли бы отметить свое 30-летие в составе ВВС Украины, куда их включили указом президента от 1993 года. Однако через три года ПВО вновь вывели в отдельный вид вооруженных сил и вернули в ВВС только в 2004 году, поэтому на следующий год будет отмечаться 20-летие. Американские же ЗРК Patriot появились на Украине лишь в 2022 году. Между тем, ранее "Укрпочта" заявила о намерении выпустить новую марку с истребителями F-16, о поставках которых Киев просит западные страны с 2022 года, и которые к настоящему моменту не были поставлены.

Россия неоднократно поднимала вопрос о непрекращающихся поставках оружия Киеву. Как заявляла ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не оставит усилий по привлечению внимания мирового сообщества, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН, к накачке киевского режима западным оружием.