Эрдоган заявил, что Путин посетит Турцию в августе

При этом точная дата еще не определена

АНКАРА, 4 августа. /ТАСС/. Визит президента России Владимира Путина в Турцию может состояться в августе, но точная дата не определена. С таким утверждением выступил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Точная дата еще не определена. На данный момент этот вопрос прорабатывают главы МИД и разведки. Я надеюсь, что в результате их работы визит состоится в августе", - сказал Эрдоган на вопрос журналистов о том, когда Путин посетит Турцию.

Турция и Россия "находятся на одной стороне" по ситуации с зерновой сделкой, заявил Эрдоган.