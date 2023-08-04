Нет критериев: примет ли БРИКС новых кандидатов

По мере приближения очередного саммита БРИКС вопрос расширения объединения становится все более интригующим. Некоторые СМИ пишут о противоречиях, которые возникают внутри группы в связи с этим. Чего опасаются члены объединения и почему расширение БРИКС беспокоит Запад — в материале ТАСС

Дискуссии о расширении

Возможное расширение БРИКС (объединяет Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР) в последнее время все чаще обсуждается в западных СМИ. Как отметил шерпа ЮАР в объединении Анил Суклал, слова которого приводит Reuters, более 40 стран выразили заинтересованность в присоединении к БРИКС. Как ожидается, вопрос расширения объединения будет рассматриваться на предстоящем саммите в Йоханнесбурге 22–24 августа. По мнению Суклала, это ознаменует собой существенное изменение глобального порядка.

"БРИКС стал катализатором тектонических изменений, которые вы увидите в глобальной геополитической архитектуре начиная с саммита", — приводит Bloomberg слова Суклала.

Еще в мае прошлого года Китай выступил с предложением запустить процесс расширения БРИКС, изучить стандарты и процедуры и постепенно сформировать консенсус. Как отмечал член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, это позволит продемонстрировать открытость стран объединения, повысить их представленность и влиятельность в мире, а также внести еще больший вклад в мир и развитие во всем мире.

Но в последнее время в СМИ появляются утверждения о том, что поддержать инициативу готовы далеко не все участники объединения. В частности, Bloomberg со ссылкой на официальных лиц Индии и Бразилии писало, что эти страны выступают против такой идеи. По данным агентства, Бразилиа опасается, что расширение объединения может усилить озабоченность Запада по поводу того, что БРИКС становится противовесом США и ЕС.

Индия в свою очередь выразила желание обозначить более строгие правила вступления в организацию, отмечает Bloomberg.

Как утверждает Reuters со ссылкой на три источника в бразильском правительстве, именно Бразилия остается главным противником стремительного расширения БРИКС. По данным агентства, правительство страны будет настаивать на том, чтобы любое расширение объединения было постепенным и чтобы при этом сохранялся региональный баланс и главенствующие роли пяти постоянных членов.

Говоря об Индии, источники отметили, что она долгое время опасалась быстрого расширения БРИКС, но, возможно, уже согласилась с этой идеей. "У Индии есть сомнения по поводу расширения... Если это должно произойти, то это должно произойти на основе консенсуса", — заявил агентству чиновник.

Впрочем, и Индия, и Бразилия уже дали официальные комментарии, противоречащие сообщениям СМИ. Бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва назвал "крайне важным", чтобы страны, которые удовлетворяют требованиям БРИКС, стали его участниками. Он подтвердил возможность расширения объединения уже на ближайшем саммите.

МИД Индии в свою очередь назвал публикации о том, что Нью-Дели якобы не поддерживает расширение БРИКС, "безосновательными спекуляциями".

Нет критериев

И хотя официально ни одна из стран — членов объединения не выступает против его расширения, определенные трудности, связанные с этим, все же существуют. Еще в июне прошлого года замглавы МИД РФ Сергей Рябков отмечал, что возможное дальнейшее увеличение числа членов БРИКС — это непростой процесс и быстрых решений по данному вопросу ожидать не стоит. По его словам, переходить к подбору кандидатов можно будет только после достижения понимания "базовых параметров расширения".

"Лидеры на прошедшем саммите (саммит БРИКС под председательством Китая, проходил 23–24 июня 2022 года в формате видеоконференции — прим. ТАСС) в его итоговой декларации поставили задачу сначала прояснить руководящие принципы, стандарты, критерии и процедуры такого процесса. Эта работа будет выстраиваться на основе углубленных консультаций и консенсуса в "пятерке", — уточнил Рябков.

БРИКС — это некое сообщество, где нет никакого формального членства, нет соответствующих процедур, непонятно, каковы критерии присоединения к нему, обратил внимание директор по научной работе клуба "Валдай" Федор Лукьянов.

"Их (критерии — прим. ТАСС) нигде не озвучивали, но их можно вычленить эмпирически: это достаточно крупные страны, способные проводить самостоятельную политику, имеющие для этого политическую и экономическую базу. Все пять государств очень разные, но они соответствуют этому критерию. Сейчас говорится о том, что к БРИКС хотят присоединиться Боливия, Венесуэла, Бангладеш. Эти страны не обладают ресурсом, который можно было бы сопоставить с нынешними членами. Если говорить о таких странах, как Индонезия, Египет, Алжир, их присоединение было бы несколько более обоснованно", — сказал эксперт ТАСС.

По словам официального представителя МИД Индии Ариндама Багчи, на данный момент члены БРИКС проводят внутреннее обсуждение руководящих принципов, стандартов, критериев и процедур для расширения объединения на основе всесторонних консультаций и консенсуса.

Попытка усилить влияние

Как утверждает Reuters, стремление Китая расширить БРИКС связано с его желанием "увеличить свое политическое влияние" на фоне торговой напряженности с США.

Несмотря на заявления индийских властей о том, что они не против расширения БРИКС, обозреватель агентства Bloomberg Михир Шарма убежден, что именно из-за опасений, что Китай будет использовать это в своих целях, Индия будет как можно дольше выступать против принятия новых стран в объединение.

"Особенно Индия и Бразилия не хотят подписываться под любым пересмотром многосторонних отношений, который может принести пользу Китаю больше, чем любой другой стране", — считает он.

Как обращает внимание Financial Times, в 2000-е и 2010-е годы только Китаю удалось сколько-нибудь существенно продвинуться к статусу богатого мира, внедрив технологические достижения, чтобы стать экономикой, основанной на знаниях. Сегодня китайская экономика соперничает с американской — она больше по паритету покупательной способности.

"Если в объединение войдут страны, которые связаны с Китаем узами долга или инвестиций, БРИКС будет все меньше походить на руководящую группу для развивающегося мира и больше — на фан-клуб нового гегемона", — пишет обозреватель FT Алан Бити.

Сама по себе логика, согласно которой Китай пытается за счет БРИКС усилить свое влияние, напоминает западный настрой на осуждение любых действий и подходов КНР в превентивном порядке, считает руководитель Центра азиатско-тихоокеанских исследований ИМЭМО РАН, профессор РАН Александр Ломанов.

"Если Китай что-то поддерживает — значит, ему это выгодно, и значит, это плохо для интересов Запада. Но на самом деле все наоборот: чем больше стран будет входить в это объединение, тем более разнообразным оно будет, тем больше в нем будет разных мнений, идей, подходов к проблемам международной политики", — сказал эксперт ТАСС.

Как он отметил, Китай осуждает западный подход именно за то, что Запад стремится создавать замкнутые, эксклюзивные блоки, чтобы поддерживать в них внутреннюю дисциплину и использовать их в качестве подпорки американского присутствия в Европе и в других частях света.

"Китай как раз выступает за создание максимально широких платформ, к которым был бы доступ для всех желающих. Некая глобализация нового типа, которая строится не на идеологическом, политическом и тем более не на военном, геостратегическом противостоянии. Изначальный тезис о том, что расширение какого-то объединения, куда входит Китай, на руку Китаю, — это очень фантазийное положение, которое, как правило, генерируется западными СМИ или наиболее правоконсервативными западными аналитическими мозговыми центрами", — считает Александр Ломанов.

БРИКС — антизападная коалиция?

Среди опасных перспектив расширения БРИКС СМИ обозначили и вероятность того, что объединение может стать антизападным.

"Десятки других стран также требуют присоединиться к альянсу, подпитывая опасения Запада, что группа стремится стать противовесом Вашингтону и Европейскому союзу", — пишет Bloomberg.

Целый ряд стран, которые изъявляют желание присоединиться к БРИКС, не относятся к антизападным. Они настаивают на своей самостоятельности, но совершенно не собираются бросаться на баррикады, обращает внимание Федор Лукьянов.

Превращение БРИКС в антизападную силу невозможно хотя бы потому, что в сотрудничестве с Западом заинтересованы Китай, Индия и Бразилия, отметил Александр Ломанов.

"Другое дело, если Запад будет продолжать свою политику давления, злоупотребления правилами международной торговли для извлечения выгод, попытки заблокировать рост других стран, которых он воспринимает как конкурентов. Но в таком случае речь будет идти не о противостоянии Западу, а о защите собственных интересов. Если Запад видит угрозу в том, что кто-то может жить и развиваться без его разрешения, то в таком случае БРИКС действительно будет угрозой, потому что это рост самостоятельности развивающихся и поднимающихся крупных держав. Но говорить о том, что у БРИКС есть антизападный подтекст, не приходится совершенно", — сказал эксперт.

Трудности расширения

В то же время существуют проблемы, связанные с функционированием объединения после включения в его состав новых членов. Как сказал Bloomberg один из чиновников ЕС, чем сильнее расширится БРИКС, тем слабее он станет.

На сегодняшний день не совсем понятно, для чего расширение нужно тем странам, которые уже состоят в БРИКС, отмечает Федор Лукьянов. Эксперт привел в пример опыт Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Когда к ней присоединились Индия и Пакистан, "они принесли свои конфликты, свои амбиции, свои интересы".

"С одной стороны, круто, что присоединились такие большие и важные страны, а с другой стороны, после их вступления деятельность ШОС на какое-то время вообще парализовалась. Мне кажется, БРИКС еще не дозрел до того, чтобы расширяться. Это, наверное, произойдет, но не сейчас", — заключил эксперт.

Лидия Мисник