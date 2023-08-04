Дания не будет направлять помощь Нигеру после госпереворота

Изначально Дания планировала предоставить Нигеру в течение пяти лет экономическую помощь на 920 млн крон

СТОКГОЛЬМ, 4 августа. /ТАСС/. Дания объявила о прекращении экономической поддержки Нигера в связи с произошедшим в этой стране государственным переворотом. Об этом заявил министр сотрудничества и глобальной климатической политики Дан Йоргенсен, сообщило агентство Ritzau.

"Наше сотрудничество основывалось на тесном взаимодействии между ведомствами, международными организациями и нашими посольствами в регионе. Подобное сотрудничество с таким правительством, как сейчас, невозможно, - заявил министр. - По факту это военная хунта. Ее мы, естественно, не будем поддерживать датскими деньгами ни прямо, ни косвенно".

Изначально Дания планировала предоставить Нигеру в течение пяти лет экономическую помощь на 920 млн крон ($139 млн).

Группа нигерских военных подняла мятеж и объявила 26 июля об отстранении президента Мохамеда Базума, закрытии границ, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины, который возглавил 28 июля генерал Абдурахман Тчиани.

ECOWAS осудило переворот и дало мятежникам неделю на восстановление конституционного правления. В противном случае члены объединения обещают принять меры, вплоть до использования силы.