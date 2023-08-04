В эфиопском штате Амхара ввели чрезвычайное положение из-за вооруженных столкновений

Местные вооруженные формирования представляют угрозу для политической, экономической и социальной ситуации в регионе, отметили в Совете министров страны

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Федеральное правительство Эфиопии объявило чрезвычайное положение в штате Амхара после расширения столкновений между регулярными войсками и местными ополченцами. Соответствующее решение принято в ходе заседания Совета министров Эфиопии.

"Введение чрезвычайного положения в штате Амхара стало необходимым для обеспечения в регионе мира и безопасности, а также недопущения расширения вооруженных столкновений, - говорится в сообщении Совмина, распространенном эфиопским телеканалом "Fana". - Местные вооруженные формирования представляют угрозу для политической, экономической и социальной ситуации в регионе".

Совет министров подчеркнул, что федеральные власти неоднократно призывали вооруженные группы в штате Амхара следовать закону и мирным механизмам урегулирования конфликтов. Решение о введении чрезвычайного положения последовало за просьбой властей Амхары к федеральному правительству направить в штат дополнительные силы, чтобы восстановить порядок. Как долго будет действовать чрезвычайное положение, не сообщается.

В расположенном на севере Эфиопии штате происходят вооруженные столкновения между войсками и ополченцами, которых потребовала разоружить центральная власть. Отряды ополченцев Амхары сражались вместе с правительственными войсками против повстанцев Тыграя, которые подняли в ноябре 2020 года мятеж против федерального правительства, но спустя два года подписали с ним мирное соглашение и сложили оружие.