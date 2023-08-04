СМИ: США планируют обучать украинских пилотов управлению F-16 в Пуэрто-Рико

Военно-морская база США прекратила там свою деятельность в 2004 году, но Вашингтон оставил за собой право использовать ее

ГАВАНА, 4 августа. /ТАСС/. Власти Соединенных Штатов планируют использовать бывшую военно-морскую базу США в Пуэрто-Рико для обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16. Об этом сообщило агентство Prensa Latina.

По его данным, несколько недель назад на рабочем совещании на военно-морской базе Рузвельт-Роудс в городе Сейба на северо-востоке острова сообщили, что здесь будет проходить обучение украинских пилотов.

Как отмечает агентство, база прекратила свою деятельность в 2004 году, но Вашингтон оставил за собой право использовать ее.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнется в августе.

Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. По его сведениям, в американской администрации до сих пор нет ясности, какие из государств будут участвовать в программе подготовки пилотов.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца текущего года, однако ход боевых действий они не изменят.