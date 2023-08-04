Конституционный суд Чехии возглавит Йозеф Бакса

Он сменит на посту председателя Конституционного суда Павла Рыхетского, который занимает его с августа 2003 года

ПРАГА, 4 августа. /ТАСС/. Юрист Йозеф Бакса с предстоящего вторника, 8 августа, возглавит Конституционный суд Чехии. Церемонию его назначения провел в Пражском граде президент республики Петер Павел, сообщило Чешское телевидение.

Бакса является членом Конституционного суда в течение последних двух месяцев. Ранее он длительное время занимал пост председателя Верховного административного суда Чехии.

Он сменит на посту председателя Конституционного суда республики Павла Рыхетского, который занимает его с августа 2003 года.