МИД Белоруссии назвал давлением решение ЕС о новых санкциях против Минска

В ведомстве предупредили, что республика оставляет за собой право принять ответные меры

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Белорусская сторона рассматривает решение Европейского союза ввести новые санкции против республики как продолжение недружественной политики ЕС и оставляет за собой право принять ответные меры. Об этом заявили в пресс-службе МИД Белоруссии.

"Рассматриваем данный шаг как продолжение недружественной политики ЕС в отношении нашей страны, очередную попытку неприкрытого вмешательства во внутренние дела суверенного государства", - говорится в заявлении. - Очевидно, что такие действия Брюсселя разрушают пути возврата к приемлемому уровню белорусско-европейских отношений".

В документе подчеркивается, что любые внешние попытки сдержать развитие Белоруссии изначально обречены на провал. "Белорусская сторона оставляет за собой право принять ответные меры", - отметили в МИД.