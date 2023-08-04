Эксперт: гарантии безопасности США Украине будут направлены на период после конфликта

Речь идет о том, чтобы предоставлять Киеву вооружения, военную технику, тренировать украинские вооруженные силы в долгосрочной перспективе, отметил заместитель директора ЦКЕМИ НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов.

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Возможные гарантии безопасности США Украине будут ориентированы на период после окончания украинского конфликта для будущего сдерживания России. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба "Валдай" Дмитрий Суслов.

"Эти гарантии не являются гарантиями безопасности в классическом понимании. Речь идет о том, чтобы предоставлять Украине вооружения, военную технику, тренировать украинские вооруженные силы в долгосрочной перспективе в том числе, не ограничиваясь только военным конфликтом, чтобы продолжать делать это и после завершения конфликта", - сказал аналитик.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Украина и США начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. В четверг Госдепартамент США подтвердил эту информацию.

Давление США на союзников

По мнению заведующего кафедрой политологии РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрея Кошкина, США стратегически намерены переориентироваться на Индо-Тихоокеанский регион для изоляции Китая, а все, что связано с кризисом вокруг Украины, они хотят поручить своим союзникам.

"Чтобы оформить это юридически и создать некий инструмент давления на тех, кто свои обязательства не будет выполнять, создаются подобного рода соглашения", - сказал он и отметил, что это соглашение будет представлять собой "обязательства поставок вооружений, боевой техники, обучения специалистов" для Украины.

31 июля американская администрация подтвердила, что Соединенные Штаты и Украина начнут на этой неделе переговоры о предоставлении Вашингтоном гарантий безопасности Киеву. Как сообщил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер, переговоры состоятся в виртуальном формате, с американской стороны возглавлять делегацию будет заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии. Миллер добавил, что переговоры будут проходить в соответствии с обязательствами, принятыми странами G7 на полях саммита НАТО в Вильнюсе.