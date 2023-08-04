Спецпредставитель Китая посетит конференцию по Украине в Саудовской Аравии

Встреча состоится 5-6 августа в Джидде

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии и бывший посол страны в РФ Ли Хуэй отправится в Саудовскую Аравию для участия в международной конференции по Украине. Об этом сообщается на сайте китайского внешнеполитического ведомства.

"По приглашению Королевства Саудовская Аравия спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду для участия в международной конференции по Украине. Китай готов сотрудничать с международным сообществом и намерен продолжить играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса на Украине", - говорится в сообщении.

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.