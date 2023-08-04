На Украине арестовали чиновников ГСЧС по делу о крушении вертолета с руководством МВД

Всего под стражу отправили четверых человек

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суд в Киеве отправил под стражу четырех чиновников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины, обвиняемых по делу о январском крушении вертолета в Броварах с руководством МВД на борту. Пятый фигурант помещен под домашний арест, сообщило Государственное бюро расследований Украины.

По его информации, "на два месяца под стражу без права залога Печерский суд отправил командира авиационной эскадрильи спецназначения Андрея Дворника, исполняющего обязанности командира части Владимира Леонова, командира по летной подготовке Олега Иванова и начальника управления авиации и авиационного поиска и спасения ГСЧС Ивана Коробку". Еще один фигурант дела - начальник службы безопасности полетов Ян Кошман - отправлен под круглосуточный домашний арест.

Ранее Генпрокуратура Украины предъявила им обвинения в нарушении правил безопасности полетов и служебной халатности, повлекшей гибель людей. Там отметили, что никто из должностных лиц, ответственных за безопасность полетов, не отменил и не перенес вылет вертолета Airbus 225 до момента наступления благоприятных погодных условий.

18 января в жилом массиве города Бровары под Киевом упал вертолет Airbus 225, на борту которого находилось руководство МВД страны. В результате погиб министр Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин и госсекретарь МВД Юрий Лубкович. Всего в результате аварии погибли 14 человек, еще 25 пострадали, в том числе 11 детей.