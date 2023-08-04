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Попытка госпереворота в Нигере

Президент Нигерии доложил сенату страны о плане развертывания войск в Нигере

По информации The Daily Trust, среди мер упоминались, в частности, закрытие всех сухопутных границ со страной и возобновление учений на границе

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу известил сенат о плане развертывания войск в Республике Нигер, предложенный по итогам саммита Экономического сообщества Западного сообщества (ECOWAS), его сообщение зачитал председатель Национального собрания Годсвилл Акпабио.

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Среди мер, которые приводит местное издание The Daily Trust, упомянуты закрытие всех сухопутных границ с Нигером и возобновление учений на границе, а также "наращивание военной мощи и развертывание личного состава для военного вмешательства" в случае, если мятежные власти Нигера не отступят.

Также в плане содержится пункт о блокировке товаров, направляемых в Нигер через порты Нигерии

Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что "любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали". Они также пообещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера".

Заявление Буркина-Фасо и Мали стало реакцией на коммюнике стран ECOWAS, принятое 30 июля в ходе саммита в Абудже, в котором те потребовали в течение недели восстановить в правах избранного президента Нигера Базума, пообещав в противном случае "принять все меры" вплоть до "использования силы". В Уагадугу и Бамако предупредили, что "любая военная интервенция против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ECOWAS". 

Теги:
НигерНигерияТинубу, БолаПопытка госпереворота в Нигере
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