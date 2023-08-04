Президент Нигерии доложил сенату страны о плане развертывания войск в Нигере

По информации The Daily Trust, среди мер упоминались, в частности, закрытие всех сухопутных границ со страной и возобновление учений на границе

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Президент Нигерии Бола Тинубу известил сенат о плане развертывания войск в Республике Нигер, предложенный по итогам саммита Экономического сообщества Западного сообщества (ECOWAS), его сообщение зачитал председатель Национального собрания Годсвилл Акпабио.

Среди мер, которые приводит местное издание The Daily Trust, упомянуты закрытие всех сухопутных границ с Нигером и возобновление учений на границе, а также "наращивание военной мощи и развертывание личного состава для военного вмешательства" в случае, если мятежные власти Нигера не отступят.

Также в плане содержится пункт о блокировке товаров, направляемых в Нигер через порты Нигерии

Ранее власти Буркина-Фасо и Мали обнародовали совместное заявление, в котором отмечалось, что "любое военное вмешательство против Нигера будет приравнено к объявлению войны против Буркина-Фасо и Мали". Они также пообещали "принять меры самообороны в поддержку вооруженных сил и народа Нигера".

Заявление Буркина-Фасо и Мали стало реакцией на коммюнике стран ECOWAS, принятое 30 июля в ходе саммита в Абудже, в котором те потребовали в течение недели восстановить в правах избранного президента Нигера Базума, пообещав в противном случае "принять все меры" вплоть до "использования силы". В Уагадугу и Бамако предупредили, что "любая военная интервенция против Нигера приведет к выходу Буркина-Фасо и Мали из ECOWAS".