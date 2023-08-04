СМИ: в ФРГ число уволившихся с военной службы в 2022 году выросло в пять раз

Согласно данным Table.Media, число таких рапортов за этот период составило 1 123

БЕРЛИН, 4 августа. /ТАСС/. Число рапортов об увольнении с военной службы в Бундесвере (вооруженные силы ФРГ) "по соображениям совести" в 2022 году увеличилось в пять раз по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщил германский портал Table.Media со ссылкой на данные правительства.

Согласно этим данным, которые оказались в распоряжении портала, число таких рапортов в 2022 году составило 1 123, для сравнения в 2021 году их было всего 209. В частности, со службы в 2022 году уволились "450 неслуживших лиц, 438 резервистов, 226 кадровых военных, 8 профессиональных военных и один доброволец". Как отмечает портал, за первые четыре месяца 2023 года с военной службы в германской армии уже уволились 672 человека.

Портал RND ранее сообщал, что многие военнослужащие в качестве причины увольнения указали, что, заступая на службу, не ожидали настоящего вооруженного конфликта.

Численность личного состава ВС Германии составляет 183 тыс., ее планируют увеличить до 203 тыс. к 2031 году. Уполномоченная Бундестага (парламент ФРГ) по вопросам военнослужащих Ева Хёгль в июле выразила сомнение в том, что принятые германскими властями меры позволят довести численность военнослужащих до желаемой отметки. Она отметила, что для этого необходимо сделать Бундесвер привлекательным для молодежи, реформировать инфраструктуру и увеличить финансирование для обеспечения нужд военнослужащих.

В конце марта Минобороны ФРГ сообщило, что численность кадрового состава Бундесвера сокращается второй год подряд из-за оттока личного состава. В 2022 году ряды германской армии покинули 19,5 тыс. военнослужащих, еще более 4,2 тыс. военных досрочно вышли в отставку. При этом Берлину удалось привлечь на военную службу лишь 18,8 тыс. рекрутов.