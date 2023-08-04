Париж отверг заявление мятежников в Нигере о разрыве соглашений о военном сотрудничестве

В МИД Франции заявили, что только законные власти имеют право на подобные меры

ПАРИЖ, 4 августа. /ТАСС/. Французские власти отклонили заявление мятежников о разрыве соглашений о военном сотрудничестве, подчеркнув, что только законные власти страны имеют право на подобные меры. Об этом сообщил МИД Франции.

Как отмечается в сообщении ведомства, которое приводит Agence France-Presse, "только законные власти, с которыми эти соглашения были заключены, имеют право принимать решения об их денонсации".

26 июля поднявшая мятеж группа военных Нигера объявила по телевидению об отстранении Мохамеда Базума с поста президента страны, закрытии границ республики, введении комендантского часа, приостановке действия конституции, запрете политической активности партий. 28 июля они сообщили, что главой государства стал генерал Абдурахман Тчиани.

С тех пор в столице Нигера, Ниамее, регулярно проходят манифестации в поддержку мятежников, на которых звучат антифранцузские лозунги. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти Базума.

Ранее мятежники приняли решение прервать в Нигере вещание программ RFI и France 24. Организаторы переворота также денонсировали военные соглашения с Францией, касающиеся дислокации французских военных отрядов и статуса присутствующих в рамках борьбы с джихадистами военнослужащих. Центральный орган мятежников - Национальный совет спасения родины - объявил 3 августа о прекращении полномочий послов республики в Нигерии, США, Того и Франции.