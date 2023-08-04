Суданский политик считает, что ситуацию в Нигере дестабилизировало вмешательство Франции

Камаль Каррар назвал политику Парижа неоколониалистской и отметил его стремление сохранить влияние в Западной Африке

БЕЙРУТ, 4 августа. /ТАСС/. Неоколониалистская политика Франции, которая стремится сохранить свое влияние в Западной Африке, привела к военному перевороту в Ниамее. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС член ЦК суданской компартии Камаль Каррар, который входит в руководство Суданского революционного гражданского фронта.

"Происшедшие в Нигере события вполне закономерны, поскольку вмешательство французов в политическую жизнь привело к власти смещенного сейчас военными президента Мохамеда Базума, - напомнил собеседник. - При его администрации французы получили беспрепятственный доступ к природным ресурсам этой страны, прежде всего к запасам урановой руды". По его словам, такое положение однако вызвало озабоченность прогрессивной общественности, о чем свидетельствуют антифранцузские демонстрации, которые прошли не только в Нигере, но также в соседних Мали и Буркина-Фасо.

"Понятно, что Франция как бывшая метрополия стремится любым путем сохранить свое влияние в Западной Африке, но почва, похоже, уходит из-под ног французов на фоне растущего стремления африканцев к подлинной независимости, - отметил суданский политик. - За переворотом в Ниамее может последовать волна выступлений, которая поставит под угрозу интересы французских компаний в обширном регионе Сахель".

Каррар обратил внимание на то, что попытка Парижа использовать военные контингенты стран - членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) для подавления переворота в Ниамее пока не имела успеха. "Африканское сообщество отказалось от применения силы в отношении Нигера, и очевидно, что Франция постарается теперь привлечь США и другие западноевропейские страны к давлению на нигерских военных, с тем чтобы добиться своих целей под предлогом восстановления в стране конституционного правления", - подчеркнул суданский политик. В любом случае, по его мнению, "последнее слово остается за народом Нигера".