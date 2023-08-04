Вучич: Сербия будет игнорировать санкции США против руководства Республики Сербской

По словам сербского президента, Белград считает, что политика санкций всегда производит негативный эффект

БЕЛГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил об исключительно негативном влиянии санкций Вашингтона в отношении руководства Республики Сербской и указал на то, что его страна намерена игнорировать западные ограничения и продолжать взаимодействие с подсанкционными лицами на прежнем уровне. Об этом он заявил в ходе совместной пресс-конференции с президентом Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорадом Додиком.

"Когда самая сильная страна мира вводит санкции, в первую очередь, против сербов в Косово и Метохии, желая их криминализировать и обвинить во всем, что происходит в Косове и Метохии <...> когда вводятся санкции против главы Агентства безопасности и информации [Александара Вулина], то есть против сербской спецслужбы, были санкции и против Додика, - отметил глава государства. - Конечно, это тяжелая и плохая новость для нашего народа, где бы он ни жил, о которой мы должны задуматься и найти рациональное и прагматичное решение".

"Сербия считает, что политика санкций всегда производит негативный эффект, мы сами почти целое десятилетие подвергались жестким санкциям. Мы считаем санкции против руководства Республики Сербской неуместными и незаслуженными, и соответственно, вне зависимости от того, что мы маленькая страна, маленький народ, тем более в сравнении с такой большой и могущественной державой, как США, у нас нет выбора. Сербия будет относиться к подсанкционными лицам таким образом, будто никаких санкций нет, - подчеркнул Вучич. - Мы ни в коем случае не согласимся с теми, кто ввел эти санкции против представителей нашего народа".

Глава государства отдельно указал на то, что это решение было тяжелым и он ожидает негативные последствия для Белграда и увеличение давление на республику.

Санкции США против сербов

В конце июля американская администрация ввела санкции в отношении четырех представителей руководства Республики Сербской - председателя Народной скупщины (парламента) Ненада Стевандича, премьера Радована Вишковича, члена Президиума БиГ Жельки Цвиянович и министра юстиции энтитета Милоша Букейловича. Все они, по оценке правительства США, содействовали принятию инициированного Додиком закона, который, по утверждению Вашингтона, "подрывает Конституцию Боснии и Герцеговины".

Глава Агентства безопасности и информации Сербии Александар Вулин также был внесен в американский черный список по Балканам. По версии Вашингтона, данный шаг "подчеркивает решимость США привлечь к ответственности лиц, участвующих в коррупционных сделках, которые способствуют продвижению их собственных политических программ и личных интересов в ущерб миру и стабильности на Западных Балканах". В Минфине США утверждают, что "эти коррупционные сделки способствуют злонамеренной деятельности России в Сербии и регионе".

Вучич в этой связи подчеркивал, что его поставили перед выбором: санкции Сербии против России или санкции США против Вулина.