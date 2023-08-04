Reuters: атомная подлодка ВМС США прибыла в Австралию для патрулирования АТР

По информации агентства, этот шаг свидетельствует о том, что Вашингтон и Канберра "продолжают укреплять связи в сфере обороны и готовят передачу атомных подводных лодок" австралийской стороне

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Атомная подводная лодка (АПЛ) ВМС США класса Virginia прибыла на австралийскую военно-морскую базу HMAS Stirling на западном побережье континента для выполнения задач по патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщило агентство Reuters.

Оно отмечает со ссылкой на представителей американского и австралийского оборонных ведомств, что этот шаг свидетельствует о том, что Вашингтон и Канберра "продолжают укреплять связи в сфере обороны и готовят передачу атомных подводных лодок Австралии". В целях реализации соглашений в рамках военного альянса Австралии, Великобритании и США AUKUS военно-морской порт Stirling расширят, чтобы к 2027 году на нем смогли базироваться американские и британские атомные субмарины. Стоимость работ составит около $8 млрд.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса с Великобританией и США. Страны - участницы приняли в марте 2023 года трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. Кроме того, к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС США и Великобритании. В 2033 году должны начаться закупки трех американских подлодок класса Virginia для австралийских ВМС, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN-AUKUS, производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду.