Администрация Центрального Дарфура объявила о поддержке спецназа Судана

Заявление гражданских властей провинции последовало спустя несколько часов после выступления представителя спецназа о том, что эта область "находится под полным контролем сил быстрого реагирования"

КАИР, 4 августа. /ТАСС/. Администрация и племенные объединения суданской провинции Центральный Дарфур, расположенной на юго-западе страны, объявили 4 августа о лояльности к одной из сторон вооруженного суданского конфликта - силам быстрого реагирования (спецназ).

"Гражданская администрация Центрального Дарфура и объединения местных племен объявили о поддержке сил быстрого реагирования", - указывается в заявлении властей провинции, процитированном телеканалом Al Hadath.

Заявление гражданских властей Центрального Дарфура последовало спустя несколько часов после выступления представителя спецназа о том, что указанная провинция "находится под полным контролем сил быстрого реагирования". После начала вооруженных столкновений в столице страны - Хартуме - бои между отрядами спецназа и подразделениями суданской армии постепенно перекинулись и на суданские регионы, наиболее ожесточенные столкновения проходят в центральном регионе Кордофан, в состав которого входят три провинции, и Дарфуре на западе страны, разделенном на пять административных единиц. Именно на западе Судана позиции спецназа наиболее прочны, здесь находятся традиционные базы сил быстрого реагирования.