ЮАР примет очное участие в консультациях по Украине в Джидде

Страну будет представлять советник президента республики по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади, сообщил официальный представитель президента Винсент Магвенья

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ЮАР на предстоящих в Саудовской Аравии консультациях по Украине очно представит советник президента республики по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья.

"Советник по национальной безопасности профессор Муфамади будет присутствовать лично", - указал собеседник агентства.

О планах встречи в Саудовской Аравии

29 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Саудовская Аравия планирует провести 5-6 августа в Джидде мирные переговоры по Украине. По сведениям издания, на встречу прибудут крупные чиновники из 30 стран, однако России в этом списке нет. Предполагается, что на мероприятии будут присутствовать представители государств, которые участвовали в первой международной встрече по Украине 24 июня в датской столице.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет следить за планируемой в Саудовской Аравии мирной встречей по Украине, но ее цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины Владимира Зеленского.