В Греции назвали антироссийскими планы США по созданию баз на островах республики

Греческие партии также считают, что присутствие Вашингтона в Эгейском море приблизит его раздел и узаконит претензии Турции на воды в Эгейском и Средиземном морях

АФИНЫ, 4 августа. /ТАСС/. Греческие партии "Демократическое движение национального освобождения" и "Всегреческое движение греко-российской дружбы" назвали антироссийскими планы США по созданию новых военных баз на греческих островах. Об этом говорится в совместном заявлении двух политических сил, размещенном на сайте iskra.gr.

"Принятая Конгрессом США поправка к законопроекту об оборонном бюджете США на 2024 год прокладывает путь к расширенному военному присутствию США в Греции и созданию дополнительных баз США в Греческой Республике, особенно на греческих островах, - говорится в документе. - Через 120 дней, согласно той же поправке, "будет готово заключение по районам, которые интересуют США для этого дополнительного присутствия и дополнительной инфраструктуры". В греческой колонии неоколонизаторы США решают, даже и без вассального греческого правительства, масштабы и места своего усиленного военного присутствия и, прежде всего, сколько, какие, когда и где военные базы они создадут в нашей стране".

По мнению двух партий, с этой законодательной поправкой Конгресса и "рабским" согласием на нее правительства Кириакоса Мицотакиса и сил сдавшегося греческого политического и экономического истеблишмента Эгейское море полностью и абсолютно превращается в оккупированную США военную территорию и американское военное озеро. В заявлении подчеркивается, что с помощью данной поправки "острова Эгейского моря превратятся в огромную незаконную и выходящую за рамки международного права морскую и островную платформу для нападения НАТО на Россию и контроля США-НАТО над Балканами, Восточным Средиземноморьем, Ближним Востоком и Северной Африкой".

Греческие политсилы считают, что присутствие Соединенных Штатов в Эгейском море приблизит его раздел и узаконит претензии Турции на воды в Эгейском и Средиземном морях. "Превращение Эгейского моря в милитаризованную зону американского военного господства, американского контроля и американских грязных антироссийских военных операций никоим образом не защитит Эгейское море от турецкой алчности, турецкой агрессии и турецких экспансионистских планов. Наоборот, полная военная американизация Эгейского моря приблизит - если он еще не согласован - раздел Эгейского моря в принципе и придание законного характера доктрине "Голубой Родины" (претензии Анкары на обширные территориальные воды и континентальный шельф в Эгейском, Средиземном и Черном морях - прим. ТАСС) [президента Турции Реджепа Тайипа] Эрдогана в качестве дара умиротворения и утоления ненасытных аппетитов Анкары", - считают авторы документа.

Они подчеркивают, что правительство и политическая система Греции не имеют права соглашаться на "империалистическую" поправку к бюджету Конгресса США, тем более, что такого намерения даже косвенно не выражалось в предвыборных заявлениях правительства. "Греции после ее экономического порабощения нельзя закладывать свою территорию и свое будущее с помощью авантюрных военных планов американо-англосаксонского неоколониализма, который может сделать Эгейское море и нашу страну жертвой в своей агрессивной войне на Украине", - говорится в заявлении.

"Демократическое движение национального освобождения" и "Всегреческое движение греко-российской дружбы" призывают к вступлению в великий патриотический антиимпериалистический фронт всех греческих патриотов независимо от политической ориентации и особенно призывают молодежь к объединительной борьбе за срыв планов американской милитаризации и оккупации Эгейского моря. Чтобы Эгейское море стало свободным и мирным морем, где будет применяться международное право, стало морским мостом для сотрудничества народов и стран", - заявили партии.

Планы США

Палата представителей Конгресса США приняла поправку к законопроекту об оборонном бюджете, которая призывает рассмотреть возможность создания американских военных баз на греческих островах, сообщила греческая газета Parapolitika. В поправке содержится призыв к министру обороны и госсекретарю совместно изучить существующие возможности для расширения американского военного присутствия в Греции, уделяя особое внимание островам, отмечает издание. Сенат уже проголосовал за собственный законопроект, и сейчас два законодательных органа ведут переговоры, чтобы сформировать окончательный текст, который будет отправлен президенту Джо Байдену.

Греция и США внесли в октябре 2019 года изменения в соглашение о взаимном оборонном сотрудничестве, которое было заключено в 1990 году. В документе идет речь о расширении военно-морской базы США в заливе Суда на острове Крит, об использовании военно-воздушной базы около города Лариса, базы армейской авиации в Стефановикио (область Магнисия) и порта Александруполис на северо-востоке Греции. Предусматривается также возможность использовать любой другой военный объект на территории Греции с ее согласия. 14 октября 2021 года Соединенные Штаты и Греция подписали в Вашингтоне второй протокол о внесении изменений в оборонное соглашение, которым добавляются еще четыре военные базы США. Это военный лагерь Яннули в Александруполисе, военно-морская база Крита, стрельбище в Литохоро (область Пиерия) и лагерь Георгула (недалеко от авиабазы в Ларисе). Через порт Александруполиса в последние месяцы проходила переброска американской военной техники с целью дальнейшей отправки по железной и автомобильной дорогам в Болгарию и Румынию, а также на Украину.