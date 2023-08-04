На Украине прошло торжественное гашение марки с истребителем F-16

"Укрпочта" уже выпускала марки на авиационную тематику, но на них были изображены самолеты украинского производства, в частности, госпредприятия "Антонов"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Торжественное гашение новой украинской марки, на которой изображен американский истребитель F-16, состоялось в Киеве. Об этом сообщил в эфире телемарафона представитель Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат.

В воскресенье на Украине отмечается день ВВС. Ранее Нацбанк выпустил к празднику памятную монету, посвященную войскам ПВО, и на ней также изображено импортное вооружение: американский зенитный ракетный комплекс Patriot, полученный украинской армией от стран НАТО в 2022 году. Истребители же F-16 к настоящему времени Киеву не переданы, и поставки не раз откладывались несмотря на неоднократные просьбы Киева.

"Сегодня на "Укрпочте" было гашение марки, где изображен F-16. Было много людей и прессы. Думаю, что скоро телевидение покажет об этом сюжеты", - сказал Игнат.

"Укрпочта" уже выпускала марки на авиационную тематику, но на них были изображены самолеты украинского производства, в частности, госпредприятия "Антонов".

Президент Украины Владимир Зеленский ранее выразил надежду, что обучение украинских пилотов управлению истребителями F-16 начнется в августе. Телеканал CNN со ссылкой на должностных лиц в американской администрации сообщал, что США не получили от европейских стран план подготовки украинских летчиков к полетам на истребителях-бомбардировщиках F-16. По его сведениям, в американской администрации до сих пор нет ясности, какие из государств будут участвовать в программе подготовки пилотов. Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США намерены передать Украине истребители F-16 до конца 2023 года, однако ход боевых действий они не изменят.