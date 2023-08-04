4 августа, 14:56

В ЮАР на 10 лет ввели запрет на лов рыбы вблизи мест обитания пингвинов

Африканские пингвины находятся в Международной красной книге как вид, которому грозит вымирание

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Правительство ЮАР ввело 10-летний запрет на вылов рыбы в районах обитания африканских пингвинов. Об этом сообщила министр окружающей среды, лесов и рыболовства ЮАР Барбара Криси.

"Принято решение ввести ограничения на рыбную ловлю в водах вокруг колоний пингвинов, - цитирует ее местный новостной портал News 24. - Запрет продлится как минимум 10 лет".

На западном побережье ЮАР и в соседней Намибии обитают африканские пингвины, которые значительно меньше своих собратьев из Антарктиды. Африканские пингвины внесены в Международную красную книгу как вид, которому грозит вымирание. Эти птицы находятся в ЮАР под охраной государства.

Численность африканских пингвинов быстро сокращается. Сейчас в ЮАР их насчитывается около 10 тыс. по сравнению с 50 тыс. три десятилетия назад. В начале 20 века на западном побережье Африки обитали несколько миллионов этих птиц. Ученые указывают на нехватку рыбы у западных берегов ЮАР и Намибии как главную причину уменьшения количества пингвинов. 

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