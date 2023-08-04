Индийский эксперт считает возможным слияние БРИКС и ШОС в следующие пять лет

Многие цели у этих объединений совпадают, отметил президент аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Группа БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) может объединиться в ближайшие пять лет с Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), благодаря чему появится сильная и значимая структура. Об этом в беседе с ТАСС заявил президент базирующегося в Нью-Дели аналитического центра ImagIndia Institute Робиндер Сачдев.

"И БРИКС, и ШОС были основаны Китаем и Россией. Многие цели у этих объединений совпадают. В будущем обеим организациям необходимо иметь совершенно разные дорожные карты. В противном случае настало время рассмотреть вопрос о слиянии ШОС и БРИКС в единую организацию. Единая объединенная группа будет намного понятнее, сильнее и превратится в очень значимый полюс, - сказал эксперт. - Давайте посмотрим, что произойдет в следующие пять лет".

По оценке политолога, "мы уже находимся в середине Третьей мировой войны, или Первой мировой войны 21 века". "В дополнение к этой войне существуют проблемы с климатом, в экономике, которые касаются как стран Глобального Севера, так и Юга. Роль сильных и нейтральных международных институтов сейчас крайне необходима для формирования новой мировой матрицы. ООН потеряла управление. Другие бездействуют, а некоторые в этой войне заняли одну сторону", - указал аналитик.

Говоря о нынешнем положении роли БРИКС на мировой арене, Сачдев отметил, что "БРИКС нужно создать свое собственное пространство и найти способ быть эффективным или даже более действенным объединением, чем многие другие международные организации". "Если страны БРИКС будут активно сотрудничать по общей повестке дня, то БРИКС может сыграть важную роль. Если БРИКС станет сильной организацией, то сможет построить новую мировую матрицу 21 века", - уверен индийский эксперт.

Группа БРИКС образовалась в 2006 году. Изначально в нее входило четыре страны - Бразилия, Россия, Индия и Китай, в 2011 к этому составу присоединилась Южная Африка.

ШОС была основана в 2001 году в Шанхае. Сначала в состав организации входили шесть стран: Россия, Казахстан, Киргизия, Китай, Таджикистан и Узбекистан. В 2017 году к ним присоединились Индия и Пакистан. На саммите Совета глав государств - членов ШОС, который прошел в начале июля в Нью-Дели в виртуальном формате, было объявлено о вступлении Ирана в ряды стран - участниц объединения. Кроме того, Белоруссия подписала меморандум об обязательствах, который запустил процедуру ее полноценного присоединения к организации.