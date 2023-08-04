В Литве сообщили, что статус угрожающих безопасности оспаривают сотни россиян и белорусов

Департамент миграции насчитал 254 гражданина РФ, 43 из которых было отказано в выдаче временного вида на жительство

ВИЛЬНЮС, 4 августа. /ТАСС/. Несколько сотен граждан РФ и Белоруссии, проживающих по постоянным или временным документам в Литве, оспаривают в суде объявление их лицами, угрожающими национальной безопасности, вследствие чего они должны покинуть территорию страны. Об этом в эфире национального радио LRT сообщила директор департамента миграции балтийской республики Эвелина Гудзинскайте.

"Большинство из тех, чье пребывание в Литве признано несущим угрозу нашей национальной безопасности, покинули Литву или были принудительно высланы из страны, - сказала она. - Остались несколько сотен лиц, которые оспаривают такой свой статус в суде". По ее словам, судебное разбирательство по подобным делам может длиться до четырех месяцев.

Департамент миграции 4 августа сообщил, что более 1 тыс. граждан РФ и Белоруссии признаны угрозой нацбезопасности Литвы. В течение 14 дней после уведомления об этом такие лица должны покинуть страну.

Ведомство насчитало 254 гражданина РФ, 43 из которых было отказано в выдаче временного вида на жительство, 46 обратившимся отказано в продлении этого документа, для 59 лиц он аннулирован. Более 50 россиян лишены права постоянного проживания в стране. В 52 случаях гражданам России отказали в выдаче национальной визы Литвы.

Отказная анкета

В большинстве случаев основанием для такого решения стали результаты специального анкетирования. Литва разработала и ввела в конце 2022 года для обращающихся за визой или видом на жительство граждан РФ и Белоруссии анкету, в которой в том числе есть вопросы об отношении к происходящему на Украине.

Обязанность заполнения вопросника касается всех граждан России и Белоруссии в возрасте старше 18 лет. В анкете необходимо ответить на вопросы об образовании, прежнем месте работы, службе в вооруженных силах, связях в предпринимательских кругах, контактах с государственными инстанциями стран, не являющихся членами НАТО и Евросоюза. Там также содержится требование указать свое отношение к событиям на Украине. Просьбы тех лиц, которые отказываются заполнять анкету или отвечают не на все вопросы, к рассмотрению не принимаются.