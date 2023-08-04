ЕС и США заинтересованы в скорейшем обновлении персонала в системе юстиции Молдавии

Согласно заявлению представительств Евросоюза и Соединенных Штатов в стране, реформа судебной системы является "ключевым элементом" на пути республики к членству в Европейском Союзе

КИШИНЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Представительства ЕС и США в Молдавии выразили обеспокоенность в связи с пробуксовкой обновления персонала в системе юстиции страны, который руководство республики обвиняет в коррумпированности. Соответствующее совместное заявление опубликовали пресс-службы представительств после решения Высшей судебной палаты Молдавии пересмотреть результаты проверки кандидатов на должностные места в управляющем судебной системой Высшем совете магистратуры, а также Высшем совете прокуроров.

"[Оценочная] Комиссия продемонстрировала профессионализм и скрупулезность, и мы высоко оцениваем ее работу на протяжении всего процесса. <…> Граждане Молдовы заслуживают независимое, неподкупное, эффективное, ответственное и прозрачное правосудие", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что реформа судебной системы является "ключевым элементом" на пути Молдавии к членству в ЕС.

Ранее на этой неделе Высшая судебная палата Молдавии удовлетворила апелляции кандидатов в судьи, не прошедших процедуру оценки. Это решение подверг критике премьер-министр Дорин Речан, который считает, что "коррумпированное меньшинство судей сопротивляются чисткам в системе". Председатель юридической комиссии парламента, депутат от сформировавшей правительство проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС) Олеся Стамате заявила, что судьи "саботируют реформу". Инициатором чисток в судебной системе выступила президент страны Майя Санду, для чего парламентом был принят специальный закон и привлечены зарубежные эксперты.

Процесс критикует оппозиция. Представители Партии социалистов Республики Молдова считают, что таким способом действующая власть пытается провести в судебную систему подконтрольных себе лиц. Эту позицию поддерживает отстраненный от должности генерального прокурора Александр Стояногло, который ранее заявил, что ПДС почти взяла под свой контроль систему юстиции. Стояногло был обвинен президентом страны в неэффективности и задержан в 2021 году, однако обвинения в его адрес до сих пор не доказаны.