Республиканец, претендующий на выдвижение кандидатом на пост президента США, посетил Киев

Крис Кристи встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Претендент на выдвижение кандидатом на пост президента США от Республиканской партии, бывший губернатор штата Нью-Джерси Крис Кристи стал вторым участником президентской гонки от республиканцев, посетившим Украину чуть более чем за месяц. О встрече с политиком в Киеве сообщил украинский президент Владимир Зеленский.

"Провел встречу с членом Республиканской партии, экс-губернатором штата Нью-Джерси Кристофером Кристи", - написал президент Украины в Telegram-канале.

Ранее Украину посетил бывший вице-президент Майк Пенс. О его визите в конце июня сообщала телекомпания NBC, бывший высокопоставленный чиновник также встретился с Зеленским.

Помимо Пенса и Кристи, на выдвижение кандидатом от Республиканской партии претендуют экс-президент США Дональд Трамп, губернатор штата Флорида Рон Десантис, бывший постпред США при ООН Никки Хейли, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт и другие.