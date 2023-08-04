СМИ: около половины дипломатов Украины не вернулись из заграничных поездок с 2022 года

По информации издания "Зеркало недели", основными факторами таких решений сотрудников являются финансовый вопрос, проблемы с трудоустройством в стране и боязнь мобилизации

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Сотрудники украинских дипломатических ведомств массово отказываются возвращаться на Украину после окончания заграничных командировок, с 2022 года таковых насчитывается от 40% до 60%. Об этом сообщило украинское издание "Зеркало недели" со ссылкой на данные дипломатических источников.

По его информации, из США в 2022 году должны были вернуться около 20 сотрудников посольств и консульств, но вернулся только один. Также есть дипломатические учреждения, из которых не вернулся никто. При этом более 100 дипломатов, которые вернулись в страну из длительной заграничной командировки, месяцами не могут устроиться в центральный аппарат МИД, добавляет издание.

Отмечается, что основными факторами, влияющими на решение дипломатов, являются финансовый вопрос и проблемы с трудоустройством на Украине, некоторые принимают такое решение из-за налаженной жизни семьи за рубежом. Еще одним фактором, способствующим невозвращению в страну, является боязнь мобилизации, говорится в материале "Зеркала недели".

В настоящий момент на Украине действует военное положение, выезд мужчин от 18 до 60 лет за рубеж запрещен. Однако есть исключения, в этот перечень входят депутаты, министры, сотрудники дипломатических ведомств, выезжающие из страны по служебной необходимости. 25 июля президент Украины Владимир Зеленский после скандалов с выездом должностных лиц за границу обратился ко всем депутатам и чиновникам с требованием работать на территории страны. На следующий день депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что украинские пограничники получили распоряжение о запрете выезда всех чиновников и депутатов без санкции офиса Зеленского.