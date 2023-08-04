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Попытка госпереворота в Нигере

В МИД Швейцарии сообщили о продолжении оказания гуманитарной помощи Нигеру

В африканской стране голод является реальной проблемой, и для швейцарской стороны речь не идет о прекращении такой помощи, отметил официальный представитель внешнеполитического ведомства Николя Бидо

ЖЕНЕВА, 4 августа. /ТАСС/. Швейцария продолжит оказывать гуманитарную помощь населению Нигера. Однако дальнейшая помощь этой стране в области развития находится под вопросом, заявил официальный представитель швейцарского внешнеполитического ведомства Николя Бидо.

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"Мы внимательно следим за обстановкой, она остается очень взрывоопасной", - сказал он в интервью вещательной компании RTS. Бидо напомнил, что Швейцария "очень активна в гуманитарной области" в Нигере и сотрудничает, в частности, с Международным комитетом Красного Креста и Всемирной продовольственной программой ООН. "В Нигере голод является реальной проблемой, и для нас речь не идет о прекращении гуманитарной помощи, даже если мы эвакуируем наших коллег, находящихся в стране, - сказал Бидо. - Это важная помощь, приоритет для Швейцарии, и Нигер в ней нуждается".

На вопрос, продолжит ли Швейцария работать в Нигере в том случае, если управлять страной будет Национальный совет спасения родины, он ответил: "В сфере гуманитарной помощи - определенно". Что касается продолжения швейцарской помощи Нигеру в области развития, то подобной определенности, по его словам, нет, поскольку в стране сложилась "исключительно чувствительная в политическом плане ситуация". "Нужно будет адаптировать" деятельность по оказанию помощи в сфере развития "в зависимости от ситуации", констатировал Бидо.

Как сообщил официальный представитель, подготовлены "механизмы" для эвакуации из Нигера сотрудников швейцарского МИД, а также других швейцарских граждан, которые пожелают уехать. "Два десятка граждан Швейцарии находятся в Нигере, в том числе четыре сотрудника МИД. Ранее 10 швейцарцев смогли выехать из страны благодаря поддержке Франции", - пояснил Бидо. 

Теги:
НигерШвейцарияПопытка госпереворота в Нигере
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