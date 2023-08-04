CNN: США намерены эвакуировать часть своих граждан из Нигера

В стране находятся около 1 тыс. американских военных в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенном Вашингтоном с прежними властями

НЬЮ-ЙОРК, 4 августа. /ТАСС/. США намерены вывезти часть своих граждан из Нигера чартерными рейсами вместе с сотрудниками посольства и членами их семей. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По его данным, представители американского внешнеполитического ведомства связались с сотнями граждан США в Нигере - точное число не называется. Часть из них выразили желание остаться в стране. При этом многие из проживающих в Нигере американцев имеют двойное гражданство. Те, кто захотел выехать из Нигера, смогут сделать это на самолетах, которые прибудут за дипломатами.

Ранее США заявили о планах вывезти из Нигера часть сотрудников посольства, чья работа не является критически важной для функционирования диппредставительства, и членов их семей.

В Нигере находятся около 1 тыс. американских военных в соответствии с соглашениями о сотрудничестве, заключенном Вашингтоном с прежними властями.