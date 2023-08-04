4 августа, 16:17
Попытка госпереворота в Нигере

Глава МИД Бенина считает предпочтительной дипломатию для разрешения ситуации в Нигере

Олушегун Аджади Бакари также заявил о поддержке иных действий ECOWAS в рамках восстановления конституционного порядка в африканском государстве

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Использование дипломатических инструментов для восстановления конституционного порядка в Нигере является предпочтительным, однако Бенин поддержит и иные действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS). Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел и сотрудничества Бенина Олушегун Аджади Бакари.

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"Дипломатия представляет собой предпочтительный путь для восстановления в Нигере конституционного порядка и решения всех существующих проблем, - приводит его слова Agence France-Presse. - Но какие бы действия ни предпринял в будущем ECOWAS, Бенин станет их участником в качестве страны - члена организации". Он добавил, что целью ECOWAS является освобождение президента Нигера Мохамеда Базума из рук мятежников и восстановление его на посту главы государства. 

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БенинНигерБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
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