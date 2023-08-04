Карл III не будет устраивать публичных мероприятий в годовщину смерти Елизаветы II

Монарх намерен провести этот день "спокойно и частным образом"

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Королевская семья Великобритании не намерена устраивать никаких публичных мероприятий в первую годовщину смерти королевы Елизаветы II, которая приходится на 8 сентября. Об этом сообщила вещательная корпорация Би-би-си со ссылкой на официального представителя Букингемского дворца, канцелярии короля Карла III.

Сообщается, что монарх намерен провести этот день "спокойно и частным образом". Также не запланировано какой-либо особенной встречи королевской семьи по этому поводу. 8 сентября Карл III и его супруга Камилла будут находиться в замке Балморал в Шотландии. В этом месте Елизавета II обычно проводила вторую половину лета и начало осени. Здесь же она умерла в прошлом году в возрасте 96 лет, затем корона перешла к Карлу III.

Таким образом будет продолжена традиция, которой сама Елизавета II придерживалась все 70 лет своего правления. 6 февраля, день смерти ее отца Георга VI (1895-1952) и, соответственно, ее восшествия на престол, она проводила приватно, не устраивая публичных мероприятий.

После смерти тело Елизаветы II было перевезено в Лондон с остановкой в Эдинбурге. С 14 сентября и до дня похорон, 19 сентября, гроб с телом королевы был выставлен в Вестминстерском дворце в Лондоне - здании, где располагается парламент королевства. За это время с ней простились более 250 тыс. человек. Последнее пристанище Ее Величество нашла в часовне Георга VI на территории Виндзорского замка под Лондоном. Там же похоронены супруг королевы герцог Эдинбургский Филип, отец и мать Елизаветы II Георг VI и Елизавета Боуз-Лайон (1900-2002), а также ее сестра Маргарет (1930-2002).