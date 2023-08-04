Саудовская Аравия подтвердила намерение провести консультации по Украине

Встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности нескольких государств 5 августа в Джидде

ДУБАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Саудовская Аравия подтвердила намерение предоставить площадку для консультаций по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Как сообщает Саудовское агентство печати, встреча пройдет на уровне советников по национальной безопасности нескольких государств, которые 5 августа соберутся в Джидде.

"Саудовская Аравия проведет встречу советников по национальной безопасности и представителей ряда стран по вопросу украинского кризиса в городе Джидда в субботу, 5 августа", - говорится в сообщении государственного агентства.

Встреча пройдет по инициативе наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда, который "стремится внести свой вклад в достижение решения, ведущего к прочному миру, и поддерживает любые усилия, направленные на смягчение гуманитарных последствий кризиса". Как отмечает агентство, правительство Саудовской Аравии рассчитывает, что консультации в Джидде позволят найти способы мирного урегулирования конфликта.

29 июля газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Саудовская Аравия планирует провести переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине. В мероприятии, которое состоится 5-6 августа в Джидде, примут участие представители более 30 государств, в том числе Бразилии, Великобритании, Индии, Китая, Соединенных Штатов, Турции, ЮАР, а также стран Евросоюза. Россия приглашение не получала. Комментируя сообщение The Wall Street Journal, глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Украина готовит в Саудовской Аравии встречу по реализации "формулы мира" Владимира Зеленского.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что Москва будет следить за консультациями в Джидде, но их цели еще предстоит понять. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, встреча в Саудовской Аравии будет небесполезной, если поможет Западу понять тупиковость так называемого мирного плана президента Украины.