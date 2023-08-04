На судостроительном заводе в Варне на воду спустили новый корабль для болгарских ВМС

Предполагается, что "Храбрый" введут в строй в 2025 году, а его близнеца "Смелого" - в конце 2026 года

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Первый из двух многофункциональных модульных патрульных кораблей "Храбрый" для нужд ВМС Болгарии спустили на воду на судостроительном заводе "Дельфин" в Варне. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны страны.

"Через 14 месяцев после начала строительства корабль "Храбрый" впервые был спущен на воду перед судостроительным заводом "Дельфин", - говорится в сообщении.

Строительство "Храброго" началось на верфи в июне 2022 года на заводе в Варне. Предполагается, что он будет введен в строй в 2025 году, а его близнец "Смелый" - в конце 2026 года.

Новые корабли длиной 90 м и водоизмещением 2 300 т будут располагать интегрированной системой ведения боевых действий, что позволит ему эффективно действовать против наземных, воздушных, подводных и надводных целей в рамках задач НАТО и ЕС.

На строительство двух многофункциональных кораблей из бюджета страны было выделено 984 млн левов (около €492 млн).