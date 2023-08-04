Посол в РФ заявил, что россияне занимают третье место среди иностранных туристов Таиланда

По словам Сасивата Вонгсинсавата, страну посещают более 800 тыс. российских туристов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российские туристы занимают третье место среди иностранных туристов в Таиланде, страна открыта для россиян. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават на открытие фестиваля Таиланда в Москве.

"Таиланд - одна из желанных стран для посещения. В настоящий момент более 800 тыс. российских туристов посещают Таиланд, - сказал он. - Российские туристы занимают третье место среди всех иностранных туристов в Таиланде. Таиланд всегда открыт для наших российских друзей".

Также посол королевства отметил, что посольство укрепляет "продвижение креативной экономики Таиланда в России". "Поэтому тайский фестиваль этого года посвящен теме креатива - путешествие в Таиланд", - пояснил Вонгсинсават.

"На фестивале вас ждет межкультурное укрепление, товары из Таиланда, которые показывают идентичность и уникальность страны", - подчеркнул посол.