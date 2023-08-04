Болгария и США проводят международные учения ВВС "Фракийское лето - 2023"

Они продлятся до 20 августа

СОФИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Военнослужащие Болгарии и США принимают участие в совместной болгаро-американской воздушной тренировке "Фракийское лето - 2023". Как сообщает Минобороны Болгарии, учения продлятся на болгарской территории до 20 августа.

"Во время учений "Фракийское лето - 2023" будут проведены тактические полеты на малой высоте, полеты групп по маршруту на средней и малых высотах, перевозка войск и товаров, учебно-тренировочные и боевые прыжки с парашютом днем и ночью с малых и средних высот, действия по нейтрализации террористических группировок, по медицинской эвакуации и другие. Будут выполнены задачи по противовоздушной обороне", - говорится в сообщении.

Программой учений предусмотрено выполнение 5 августа полетов по передислокации личного состава. Транспортные самолеты С-130 ВВС США будут перебазированы в Болгарию 7 августа.

В рамках совместных тренировок в период с 8 по 17 августа будут выполнены дневные и ночные полеты самолетов "Спартан" ВВС Болгарии и С-130 ВВС США. Учения "Фракийское лето - 2023" проводятся в Болгарии 15-й год подряд.