Парламентская комиссия проверит финансирование избирательной кампании президента Колумбии

По словам главы комиссии Вадита Мансура, пока речь идет о "предварительном расследовании"

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 августа. /ТАСС/. Комиссия Конгресса (парламент) Колумбии проводит расследование возможных нарушений при финансировании избирательной кампании президента страны Густаво Петро. Об этом сообщил глава комиссии Вадит Мансур.

"В соответствии с полномочиями комиссии по расследованию и предъявлению обвинений проводится проверка в отношении президента республики", - говорится в его заявлении. По словам Мансура, пока речь идет о "предварительном расследовании". Если комиссия найдет основания для предъявления обвинений президенту, будет запущен процесс рассмотрения возможности импичмента.

Ранее старший сын президента Николас Петро, который был задержан в конце июля по обвинению в отмывании денег и незаконном обогащении вместе с бывшей женой Дэйсурис Васкес, признал, что направлял на избирательную кампанию отца средства, полученные от лиц, связанных с наркоторговлей и деятельностью преступных группировок. Прокуратура подозревает, что команда Петро не отчиталась об этих поступлениях перед избирательной комиссией.

Расследование в отношении сына президента началось после интервью Васкес журналу Semana, в котором она рассказала, что ее бывший муж якобы получал деньги от торговцев наркотиками на предвыборную кампанию отца. После выхода интервью президент попросил надзорное ведомство провести расследование в отношении своего сына.