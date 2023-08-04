В МИД Белоруссии заявили, что в ноте Польши нет доказательств нарушения границы

В сообщении ведомства подчеркивается, что "данные объективного контроля польская сторона не предоставила"

МИНСК, 4 августа. /ТАСС/. Переданная польской стороной Минску нота о якобы нарушении белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши не содержит неопровержимых доказательств. Об этом сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

"Подтверждаем получение ноты посольства Польши в Беларуси относительно якобы факта нарушения 1 августа 2023 года воздушного пространства этой страны двумя белорусскими вертолетами. Отмечаем, что переданная нота не содержит неопровержимых доказательств", - говорится в сообщении. В нем подчеркивается, что "данные объективного контроля польская сторона не предоставила".

"В то же время соответствующие заявления белорусской стороны по этой теме опирались сугубо на данные объективного контроля полетов воздушных судов, - отмечается в сообщении. - Кроме того, польская сторона была накануне в установленном порядке проинформирована о планируемых полетах вертолетов в приграничной зоне, что также подтверждает отсутствие каких-либо намерений белорусской стороны нарушать воздушное пространство соседнего государства".

В МИД отметили, что в очередной раз Минск призывает польскую сторону искусственно не нагнетать ситуацию. "Предлагаем возобновить полноценный диалог между военными ведомствами двух стран, по линии которых как раз и устраняются подобные разногласия", - говорится в тексте.

Ранее Минобороны Белоруссии заявило, что не признает нарушение 1 августа белорусскими вертолетами воздушного пространства Польши. Как заявлял МИД республики, временному поверенному Польши подробно показали и разъяснили на основании данных объективного контроля, что никакого проникновения на территорию Польши не было. Польские власти заявили 4 августа о передаче белорусской стороне якобы неопровержимых доказательств нарушения.