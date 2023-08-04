Гарантии безопасности для Киева и потери ВСУ в контрнаступлении. Ситуация вокруг Украины

США и Евросоюз намерены усилить давление на Россию для возобновления зерновой сделки. В МИД РФ призывают страны Запада перестать "лицемерить, врать и передергивать факты" относительно поставок российской сельхозпродукции и удобрений.

В США подтвердили, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины.

В Минобороны РФ заявили, что в июне и июле потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) составили больше 43 тыс. бойцов.

ТАСС собрал основное, что известно о событиях на Украине и вокруг нее.

Ход операции

ВСУ в течение суток предпринимали попытки наступательных действий на четырех направлениях: донецком, южнодонецком, купянском и краснолиманском, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Кроме того, российскими силами была отражена атака противника на запорожском направлении, а также было нанесено огневое поражение подразделениям шести бригад ВСУ в ДНР и ЛНР, добавил он.

В ДНР и Харьковской области в течение суток были уничтожены несколько складов топлива и боеприпасов ВСУ. В ДНР были поражены два пункта управления украинскими беспилотниками, продолжил Конашенков. Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение 116 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и военной технике в 142 районах, отметил он. За сутки на всех направлениях противник потерял более 500 бойцов.

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил о сложной ситуации для украинских военных на линии боевого соприкосновения и попросил больше боеприпасов, средств ПВО и дальнобойных орудий.

Потери ВСУ

В ходе контрнаступления за июнь-июль ВСУ потеряли свыше 43 тыс. военнослужащих, сообщил Конашенков. Причем этот показатель не включает эвакуированных в госпитали Украины и за рубеж раненых и иностранных наемников, а также военнослужащих, ликвидированных в результате ударов высокоточным оружием большой дальности в тыловых районах.

ВС РФ уничтожили с начала украинского контрнаступления свыше 4 900 единиц вооружения ВСУ, в том числе 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 танк и других боевых бронированных машин, из них 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley, сказал Конашенков. Противник также потерял 747 орудий полевой артиллерии и минометов, включая 76 американских артиллерийских систем М777, а также 84 самоходные артиллерийские установки из Польши, США, Франции и Германии.

Гарантии безопасности

Госдепартамент подтвердил, что Вашингтон и Киев начали обсуждать гарантии безопасности для Украины. Как сообщили в ведомстве, в центре внимания США будут "обеспечение Украины силами, способными защищать ее сейчас <...> и в будущем", "поддержка и повышение эффективности и прозрачности в сфере военных институтов и промышленности Украины", а также помощь в проведении реформ, которые "способствуют продвижению Киева на пути к его евроатлантическим устремлениям".

Дискуссии о зерновой сделке

США и другие западные страны должны прекратить лицемерить и врать о ситуации вокруг зерновой сделки, говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в связи с призывом госсекретаря США Энтони Блинкена к России возобновить участие в сделке. Дипломат обратила внимание на то, что Запад обвиняет Россию, замалчивая при этом реальную ситуацию вокруг сделки, и призвала перестать "лицемерить, врать и передергивать факты". Захарова подчеркнула, что "пока говорить о каких-либо позитивных сдвигах не приходится - даже прямой канал, установленный между "Россельхозбанком" и американским JP Morgan, который в западных столицах и ООН пытались представить в качестве рабочей альтернативы SWIFT, был закрыт 2 августа".

В Евросоюзе считают, что единственным способом восстановления сделки является повышение международного давления на Москву. Как сообщил ТАСС дипломатический источник в миссии одной из европейских стран в Брюсселе, выполнение условий РФ не рассматривается. "В ЕС есть целый ряд государств, которые блокируют любые попытки даже минимального смягчения санкций против России", - подчеркнул он.

Как сообщили в Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в июле в мире выросли цены на продовольственные товары, в том числе на подсолнечное масло (на 15%) и на пшеницу (на 1,6%).

Встреча в Саудовской Аравии

Предстоящие консультации в Джидде по Украине - это не мирные переговоры, а попытка поддержать предложения Киева, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, призвав "не ждать от них конкретных и осязаемых результатов". "Встречи в Джидде соберут вместе страны региона и даже некоторые страны глобального Юга, чтобы продолжить обсуждение формулы мира" - добавил он.

Как ожидается, в международной конференции по Украине в Саудовской Аравии примет участие спецпредставитель правительства КНР по делам Евразии и бывший посол страны в РФ Ли Хуэй, назначенный официальным переговорщиком Пекина по украинскому кризису. От ЮАР в Джидду прибудет советник президента республики по национальной безопасности Фхолисани Сидней Муфамади.

Россия и Африка об Украине

Совместное заявление президента России Владимира Путина и лидеров африканских стран - участниц мирной миссии по Украине опубликовано на сайте Кремля. В заявлении, в частности, подчеркивается достигнутый прогресс по гуманитарным пунктам инициативы, стороны призывают к устранению препятствий для экспорта российских зерна и удобрений. Путин провел встречу с участниками африканской мирной миссии в конце июля на полях состоявшегося в Санкт-Петербурге саммита Россия - Африка.

Обвинения за строительство ТЭС

Госбюро расследований Украины сообщило, что предъявило обвинение российскому бизнесмену Евгению Гинеру в "пособничестве совершению действий с целью изменения границ". Утверждается, что подозреваемый в 2019 году через подконтрольную ему компанию "обеспечил строительство Балаклавской (Севастопольская ПГУ-ТЭС) и Таврической ТЭС (Симферопольская ПГУ-ТЭС) на территории Крыма", которые были подключены к электросетям РФ. Кроме того, утверждается, что Гинер "как владелец управляющей компании АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" дал указание осуществлять поставку патронов для Минобороны РФ. Ранее Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции в отношении Гинера.